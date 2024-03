Lady Di’s Ex-Butler: „Werdet mich nun öfter sehen“

Stargast Paul Burrell, Lady Di’s ehemaliger Butler und mittlerweile Reality-TV-Star, schwärmte bereits am Nachmittag vor dem Gala-Abend vom wunderschönen See. „Ich habe nur einige Autostunden entfernt ein Haus in der Toskana – und war jetzt noch nie hier. Eine Schande. Aber ihr werdet mich in Zukunft wohl öfter hier sehen. Vielleicht wird es ja auch mein Drittwohnsitz“, stellt der Brite in Aussicht.