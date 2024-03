„Träumer am Klavier“ feiert seinen 80. Geburtstag

Zwei Jubiläen feiert Lothar Machtlinger alias Lothar Renée heuer: Am 26. März wird der Pianist 80 Jahre alt und er tritt seit 50 Jahren am Wörthersee auf. „In der legendären Veldener Schloss-Bar hat mich einst Franco Andolfo entdeckt. Er hat mich spielen gehört und war begeistert“, sagt Lothar Renée. Dann nahm die Karriere des Wieners Fahrt auf. „Ich war immer ein halbes Jahr in Wien und ein halbes Jahr in Kärnten.