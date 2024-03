Wienerin (40) fiel in den 5 Grad kalten Faaker See

Zwei Wienerinnen und eine Niederösterreicherin hatten am Samstag am Faaker See an einem Kurs für Gesundheits- und Fitnesstrainer teilgenommen. Gegen 13 Uhr wollten die Frauen die Mittagspause nutzen, um Stand-Up-Paddles auszuprobieren. Sie wollten dazu nur in Ufernähe bleiben, wurden aber durch die Strömung und den Wind weiter hinausgetragen. Plötzlich fiel eine der Frauen, eine 40-jährige Wienerin, vom SUP-Board und konnte sich aufgrund des kalten Wassers nicht mehr bewegen und auch nicht mehr auf das SUP klettern.