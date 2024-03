U19-Team wahrt Aufstiegschance in der EM-Quali

Österreichs U19-Nationalteam hat die Chance auf ein Ticket für die EM-Endrunde im Sommer in Nordirland gewahrt. Die ÖFB-Auswahl gewann am Samstag in Lendava beim Eliterunde-Miniturnier gegen Gastgeber Slowenien mit 2:0 und schrieb damit im zweiten Anlauf erstmals an.