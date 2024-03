Die „stärkste“ Feuerwehr des ganzen Landes

Wenn Kommandant Thomas Dienbauer sein ganzes Team zusammenruft, dann braucht er vor allem eines: Viel Platz. 147 Mitglieder, davon 105 aktive, zählt die Stadtfeuerwehr Mattersburg aktuell – mehr als jede andere Wehr im gesamten Burgenland. So viele Menschen dazu zu bringen, sich freiwillig zu engagieren, geht nicht von heute auf morgen. „Wir haben einige Veranstaltungen in der Stadt, aber wir sprechen auch aktiv die Menschen an, fragen, ob sie nicht zur Feuerwehr gehen wollen“, sagt Dienbauer.