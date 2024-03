Wenn Revoluzzer alt werden, werden sie romantisch

Seine Bühnenpräsenz und seinen galligen, leicht irren Humor hat er sich behalten, der Ringsgwandl. Und auch seine Fans sind ihm treu geblieben, denn der große Saal im Linzer Posthof war ziemlich gut gefüllt. Weder die Moderationen noch die Songs waren sonderlich neu, aber das hat gepasst. Manche kicherten halt auch schon (vor)freudig, wenn er überhaupt erst zum Erzählen anfing. Das ist ja das Schöne an Wiederholungen, man weiß ja schon, wann die besten Stellen kommen.



Wirklich toll war die Band, bestehend aus Daniel Stelter (Gitarre), Christian Diener (Baß) und Tommy Baldu (Schlagwerk). An dem fast dreistündigen Abend wurde richtig schön auf gegeigt, nicht einmal Grantler Ringsgwandl hatte was zum Aussetzen. Was wurde gespielt? Hauptsächlich Klassiker wie der „Gartennazi“, „Nix mitnehma“ oder“Cést la vie“.