Polizei behindert: Richter bietet Diversion an

Am Rande des tragischen Brands in der Silvesternacht in der Grazer Sternbar, die ein Todesopfer forderte, kam es zu einem Streit zwischen einem 34-Jährigen und der Polizei. Dafür landete der Mann am Freitag vor Gericht. Der Richter sprach von einer „Ausnahmesituation“ und bat ihm eine Diversion an.