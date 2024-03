Steirische Eiche über Zukunft im Nationalteam

Krems Graz oder Krems – wer schafft es in das Cup-Final-Four, das in einem Monat ausgetragen wird? In der HLA trafen die beiden Vereine bereits zweimal aufeinander: In Krems siegten die Hausherren 29:25, in Graz jubelte die Kramer-Sieben über einen 37:31-Erfolg. „Wir wollen unbedingt ins Final-Four“, gibt Graz-Boss Michael Schweighofer die Marschrichtung vor.