Megan Fox: „Ich verliere viel Schlaf darüber“

Den aktuellen Stand ihrer Beziehung zu Machine Gun Kelly konnte allerdings auch Moderatorin Alex Cooper nicht aus der 37-Jährigen herauskitzeln. „Was ich aus dieser Beziehung gelernt habe, ist, dass sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Darüber hinaus will ich im Moment lieber keinen Kommentar über den Status der Beziehung abgeben“, so Megan Fox. „Was ich sagen kann, ist, dass er das ist, was ich als meine Zwillingsseele bezeichne.