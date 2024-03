Der „neue Schneider“ soll schon bald gefunden sein

„No-Name“ kein Problem für Sportvorstand

Wahrscheinlicher ist, dass es ein unbekannter Name wird, der sich in Lustenau profilieren kann. Auch Stephan Muxel könnte sich wieder einen Typen wie Alexander Schneider vorstellen, der sich rasch in den Verein einlebte. „Es gibt aber keine Garantie, dass das wieder so gut klappt.“ Muxel verweist etwa auf Schneiders Vorgänger Christian Werner (nun für 1860 München tätig), der in Lustenau überhaupt nicht Fuß fasste.