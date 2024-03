Salzburgs Flugwetter wird bald in Wien erstellt

Schnöll argumentiert mit besonderer Topographie

SPÖ und FPÖ warnen schon länger vor diesem Schritt. Flughafen-Aufsichtsratschef Schnöll wendet sich jetzt mit einem Brief an die zuständige Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die topographischen Besonderheiten in Salzburg könne man nur lokal beurteilen. Es würden deutlich mehr Umleitungen von Flügen nach München oder Linz drohen, befürchtet Schnöll.