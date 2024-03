Vor dem Osterhasen kommt noch der Schneemann

Der Osterhase bringt für alle was, auch, was das Wetter betrifft. Denn vor und in der Karwoche – samt Osterferien – ist alles dabei, wie Meteorologe Christian Ortner von GeoSphere Austria verrät. Der heutige Mittwoch wird nach einer kalten, frostigen Nacht wieder frühlingshaft warm mit bis zu 18 Grad und sehr sonnig, verspricht er schon einmal. Doch die weiteren Aussichten sind dann durchaus etwas trüber.