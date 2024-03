Wirbel um „Anomalie“ bei Innsbrucker Bahnhof

Im Vorfeld von Bauarbeiten an der Kreuzung Südtiroler Platz/Brixner Straße wurde bei Bodenuntersuchungen eine Anomalie registriert. So steht es in einer Pressemeldung der Stadt Innsbruck, die Montagnachmittag verschickt wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass in dem Bereich ein Kriegsrelikt unter der Erde schlummert.