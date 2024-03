Fellnasen und Vögelchen auf der Suche nach Liebe!

Mit wem darf ich nach Hause hoppeln?

Das niedliche, kleine Kaninchen wurde einfach herzlos zusammen mit anderen Kaninchen in einem Karton im Wald ausgesetzt. Über das Alter ist leider nichts bekannt, jedoch ist er mittlerweile kastriert. „Taco“ kann auch in ein Zuhause ziehen, wo bereits Artgenossen vorhanden sind, da er nicht so sehr an seinem Kumpel hängt. Der Hase ist ein Sensibelchen und hat Respekt vor den anderen Kaninchen. Das Häschen sucht ein Nestchen, wo er selbständig von seiner Nachtbehausung ins Freie und umgekehrt hoppeln kann. Wer sich in den Kleinen verliebt hat, kann sich unter der Telefonnummer: 0664/8495351 melden.