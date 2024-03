Prominenter Ex-Kicker stalkte seine Noch-Ehefrau

Obszöne Beschimpfungen

Alles sei etwas aus dem Ruder gelaufen, versucht er zu relativieren. Das will der Vorsitzende so nicht stehen lassen. „Sie haben die Kleidung ihrer Frau zerschnitten und mit Beschimpfungen beschmiert. Sie haben eine Vitrine zertrümmert und eine Schere in ein Regal gerammt. Es wird Ihnen schon klar gewesen sein, dass Sie so Ihre Frau nicht zurückgewinnen.“ - „Will ich auch gar nicht!“, betont der ehemalige Profi-Fußballer.