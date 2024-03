Kastenwagen von Lkw mehrere Meter mitgeschleift

Der bosnische Kraftfahrer (35) war gegen 3.25 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs, als ihm auf Höhe Spittal an der Drau der – ebenfalls aus Bosnien stammende – 38-jährige Lenker eines Kastenwagens aus bislang ungeklärter Ursache hinten auffuhr. Der Kleintransporter wurde daraufhin ungefähr 100 Meter weit mitgezogen, ehe die beiden Fahrzeuge am Pannenstreifen zum Stillstand kamen.