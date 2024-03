„Überstunden“ machten sich für die Giants bezahlt

Dieser Auftakt machte Lust auf mehr! Die Footballer der Graz Giants starteten am Sonntag daheim in „Actionberg“ mit einem 15:7 nach Verlängerung gegen die Prag Black Panthers in die neue Saison. Neo-Spielmacher Nic Visser lief in der entscheidenden Phase mit dem Ball in die Endzone, danach konnte er sich auf die Defensive verlassen, die den tschechischen Versuch souverän abwehren konnte.