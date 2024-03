„Wurf in Mülltonne sollte immer gut überlegt sein“

Jedes Jahr werden rund 3000 Tonnen Alt-Textilien gesammelt. „Mitarbeiter des Vereins holen die Kleidung regelmäßig ab und bringen sie in die Sortierstelle in Innsbruck. Dort wird jedes Stück per Hand inspiziert. Kleidung in gutem Zustand wird entweder kostenlos an soziale Einrichtungen weitergegeben, in den Second-Hand-Shops des Vereins wiederverkauft oder auch an Second-Hand-Läden in anderen Ländern weitergegeben“, berichten die Wams-Geschäftsführer Christian Kammeringer und Christine Regensburger. „So bleiben die Textilien im Nutzungskreislauf – ein wesentlicher Beitrag zur Ressourcenschonung“, betonte Klimaschutz-LR René Zumtobel. Der Wurf von Kleidung in den Müll solle nur die letzte Option sein.