Auch diese Stars sorgten in Ried für Begeisterung

Auf Tuchfühlung mit Stars

„Es ist super, dass man so viele Sportarten ausprobieren kann. Da sind auch einige dabei, die ich noch nicht einmal gekannt habe“, sagt der siebenjährige Johannes aus Steyr-Land, der auch mit echten Sportgrößen wie Ski-Star Daniel Hemetsberger oder Tischtennis-Weltmeister Werner Schlager auf Tuchfühlung gehen konnte. „Ich bin ein Verfechter davon, dass Kinder so bald und so viel wie möglich mit Sport in Berührung kommen“, so Hemetsberger.

Am Samstag und Sonntag können sich von jeweils 10 bis 17 Uhr auch die Erwachsenen richtig austoben.