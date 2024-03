Neue Verordnung für Tageseltern ist vor Abschluss

Thema in der Landesregierung

„Tagesmütter und Tagesväter sind ein wichtiger und ergänzender Bestandteil zum institutionellen Angebot der Kindergärten und Krabbelstuben in Oberösterreich. Mit der neuen Verordnung sorgen wir dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt“, sagt Christine Haberlander. Diese angesprochene Verordnung soll am Montag in der Sitzung der Landesregierung beschlossen werden.