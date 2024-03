LIVE ab 17 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Hartberg

Für die einen ist es trockene Normalität, für die anderen ein rauschendes Fest. Tabellenführer Salzburg empfängt heute zum Auftakt der zweiten Saisonphase das zum zweiten Mal in der Meistergruppe vertretene Hartberg, das auf dem Weg zum elften Meistertitel in Folge kein Stolperstein werden soll. Der Vorsprung auf Sturm Graz beträgt nach der Punkteteilung nur zwei Zähler. „Es geht ab Spiel 1 darum, eine gute Leistung zu zeigen“, betonte Coach Gerhard Struber. Nach drei Siegen en suite will Salzburg auch gleich zum Start der Meistergruppe ein Zeichen nach Graz schicken. „Es ist nachhaltig wichtig, (...) jedem Spiel die nötige Aufmerksamkeit zu geben, jedes Spiel sehr konzentriert anzugehen und nicht in die Weite Richtung Meistertitel zu blicken“, appellierte Struber an seine Kicker. „Gleichzeitig muss man einen Spaß und einen Flow entwickeln. Dann wird es am Ende in unsere Richtung gehen.“