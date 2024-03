Rodel-Weltmeisterin Lisa liebt den Adrenalinkick

Beim Empfang im Heimatort mit den Teamkollegen David und Nico Glerischer ist es jetzt bei Lisa Schulte so richtig angekommen, was ihr da am 28. Jänner in Altenberg gelungen ist. Nach 64 Jahren gewann mit der 23-Jährigen aus Mieders wieder eine Österreicherin Einzel-Gold. „Während der Saison fokussiert man sich immer auf das nächste Rennen“, sagte sie: „Es ist schon ein cooles Gefühl. Ich habe das gar nicht gewusst, dass das schon so lange her war.“