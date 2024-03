15-Jähriger schlug und trat auf eigene Mutter ein

Am Donnerstag gegen 22 Uhr erreichte die Auseinandersetzung zwischen einer 39-Jährigen und ihrem Sohn einen brutalen Höhepunkt. Der Bursche wurde handgreiflich, schlug der eigenen Mutter mehrmals mit der Faust ins Gesicht, riss sie an den Haaren und trat, nachdem sie zu Boden gegangen war, noch auf sie ein. Erst als ein anwesender Freund des 15-Jährigen der Frau zu Hilfe kam, gelang es ihr, in eine Nachbarwohnung zu flüchten, von wo aus sie die Polizei alarmierte.