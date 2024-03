Baby tot: Ärzte-Appell für Keuchhusten-Impfung

„Mein Mitgefühl gilt der Familie des erst wenige Wochen alten Babys, das in Graz an Keuchhusten verstorben ist“, so Naghme Kamaleyan-Schmied, stellvertretende Obfrau der Bundeskurie niedergelassene Ärzte. Pertussis, auch Keuchhusten genannt, ist eine hochansteckende Infektionserkrankung der Atemwege und in Österreich meldepflichtig.