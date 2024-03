Haiders Risiko, Sex sells & Comeback von Mega-Star

Diese Woche übertrafen sich die Promis wieder selbst: Auf der Aftershowparty der Oscars waren die Outfits heißer denn je – ganz getreu dem Motto „Sex sells“! Währenddessen blickt man in Österreich gespannt auf die Inszenierung von „My fair Lady“ in Mörbisch: Alfons Haider hat sich nämlich so einiges vorgenommen.