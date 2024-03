Frühlingserwachen rund um den Heiterwanger See

Wir folgen jedenfalls dem asphaltierten Fahrweg, der rechts vom Parkplatz zum See leitet. Von dort geht es am Fahrweg – nun nicht mehr asphaltiert – praktisch eben am südlichen Ufer entlang. Badende entdeckt man natürlich noch keine, auch die Ausflugsschiffe fahren erst ab Mitte Mai. So präsentiert sich das 1,4 Quadratkilometer große Gewässer derzeit relativ ruhig. Der Weg leitet etwas über dem Natursee dahin, dessen Wasserstand aktuell niedriger als im Sommer ist. Das Wasser wird zur Stromerzeugung genutzt.