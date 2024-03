Haft! Niederlande lässt Ex-Teamspieler ausliefern

Sechs Jahre Haft

Der 50-malige Nationalspieler war Mitte Februar in Abwesenheit von einem Gericht in Amsterdam zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im Jänner 2020 am Schmuggel von rund 1.350 Kilogramm Kokain über den Hafen von Antwerpen beteiligt war. Ein zweiter Angeklagter, ein Cousin von Promes, wurde ebenfalls zu sechs Jahren Haft verurteilt.