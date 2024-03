Tunnel-Dächer für die Stromgewinnung nutzen

Tunnel Mils bei Imst als ein Herzstück in Tirol

Auch in Tirol wurden 2023 zahlreiche Projekte umgesetzt: Jene an den Portalen des Tunnels Mils erzeugen zusammen 51.000 kWh, das entspricht einem Energiebedarf von rund zehn Einfamilienhäusern. Die Anlagen bei Pians-Quadratsch produzieren den Energie-Jahresbedarf von etwa vier Einfamilienhäusern. Weitere Standorte an der A12 im Oberland sind bei der Simmering Galerie und bei der Galerie Steinbruchmure, für jeweils zwei Einfamilienhäuser. Die Anlage auf der Galerie Imst könnte umgerechnet den Energiebedarf von 13 Einfamilienhäusern decken.