Salzburg-Wunder „eine schreckliche Niederlage“

Noch heute spricht er von einer „schrecklichen Niederlage“. Maurizio Gaudino, in den 80ern und 90ern einer der großen Stars im deutschen Fußball, schwelgt hier im Skype-Talk mit Michael Fally in (dezent schmerzhaften) Erinnerungen. Am 15. März jährt sich das Ausscheiden der Frankfurter Eintracht im UEFA-Cup-Viertelfinale gegen Austria Salzburg zum 30. Mal. Im Interview spricht Gaudino über sein Führungstor im Rückspiel in Frankfurt, die rote Karte gegen Peter Artner, seinen verschossenen Elfmeter gegen Otto Konrad – und auch das UEFA-Cupfinale 1989 mit Stuttgart gegen Napoli und Diego Maradona.