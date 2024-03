Mutter schickte Josh Brolin in den Löwen-Käfig

Wenn Josh Brolin an seine Mutter denkt, dann nicht liebevoll. Denn wie der Hollywoodstar, der aktuell in „Dune: Part Two“ zu sehen ist, jetzt in einem Interview verriet, habe diese ihn nicht nur zum Alkoholiker gemacht, sondern auch noch in Lebensgefahr gebracht, weil sie ihn den Löwen-Käfig schickte.