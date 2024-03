Alkolenker rammte bei Perchtenlauf junge Steirerin

„Ich bin froh, dass es ihr heute so gut geht, wie es ihr geht. Am Anfang sah es ja gar nicht so gut aus. Sie hatte Glück, und ich vielleicht auch!“ – Vergangenen Herbst rammte ein betrunkener Autofahrer am Rande eines Perchtenlaufs eine Fußgängerin. Die 17-jährige Steirerin wurde lebensgefährlich verletzt, überlebte nur knapp. Am Mittwoch wurde der 31-jährige Lenker verurteilt.