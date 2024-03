Army-Unfall: Salzburg schickt Joe Biden Rechnung

Ein Kleinkonvoi bestehend auf zwei Trucks und einem Begleitfahrzeug hatte Montagnachmittag für Aufsehen in Salzburg gesorgt: Der Lenker des ersten Militärlasters war unbeabsichtigt von der A10 abgefahren. Als dem Soldaten das Missgeschick klar wurde, versuchte er auf der A1 abzufahren, um später wieder Richtung Deutschland auffahren zu können. Wie in Militärfahrzeugen üblich ohne Navigerät. Die Fahrt endete, die „Krone“ hatte berichtet, bei der Autobahnunterführung in der Schmiedingerstraße in Liefering.