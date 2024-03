Deshalb frisst Präsident Jauk der „Stadion-Neid“

Als Sturm Mittwochabend beim Abschlusstraining in Lille die nach dem Langzeit-Bürgermeister benannte Decathlon-Arena Stade Pierre Mauroy betrat, war allen klar, dass die Trauben dort Donnerstag sehr hoch hängen werden. In der 50.186 Zuschauer fassenden Arena ist Lille eine Heimmacht: 13 Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage gab’s in dieser Saison.