Untreue-Fall: Rubbellose um 143.000 Euro ausgelöst

Er liefert ein Beispiel: An einem Jänner-Tag, als die Angeklagte Dienst hatte, wurden in eineinhalb Stunden 366 solcher Spiele eingelöst, bei anderen Mitarbeitern waren es im gleichen Zeitraum nur 21. „Nach der Kündigung haben sich die Werte wieder normalisiert“, so der Ankläger. Die Frau mit türkischen Wurzeln bestreitet den Untreue-Vorwurf und meint: „Mit der Inventur hatten wir immer Probleme.“ Die Richterin zweifelt und verweist auf die Bilanzen: „Es ist schon auffällig.“ 2021 habe der Shop Rubbellose im Wert von 42.000 Euro gehabt, 2022 waren es 159.000 Euro.