Netanyahus Frau appellierte an Mutter von Scheich

Die Frau des israelischen Ministerpräsidenten, Sara Netanyahu, hat sich jetzt in die Bemühungen um eine Freilassung der Geiseln im Gazastreifen eingeschaltet. Sie schrieb einen Brief an die Mutter des Emirs von Katar, Scheich Mosa Nasser Al Missned. Katar ist ein Vermittler in den Verhandlungen zwischen Israels Regierung und der Hamas.