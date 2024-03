Kraftstoffschlauch gerissen: Diesel fängt Feuer

Plötzlich stand der auslaufende Diesel am Montag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 177 bei Zirl in Flammen! Beim Fahrer des Sattelzugfahrzeugs handelt es sich um einen nordmazedonischen 57-Jährigen - und der hatte großes Pech, denn bei seinem LKW riss ein Kraftstoffschlauch, weswegen der Diesel auslaufen konnte. Doch ein Lenker eines dahinter fahrenden Fahrzeugs der Innsbrucker Kommunalbetriebe reagierte geistesgegenwärtig und zückte seinen Feuerlöscher, mit dem er das Feuer in kurzer Zeit löschen konnte.