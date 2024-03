Frauen bei Prozess: „Gigolo soll hinter Gitter“

Übergriff als „hilfsbereiter Security“ auf Betrunkene?

Verhandelt wurde auch ein vorgeworfener sexueller Übergriff in Serfaus: Als Security soll der 43-Jährige eine betrunkene Holländerin heimgebracht und im Auto begrapscht haben. Eine Freundin erzählte als Zeugin, wie die Frau in jener Nacht völlig aufgelöst bei ihr am Balkon aufgetaucht sei. Das Opfer soll in Rotterdam leben, ein neuer Ladungsversuch wird unternommen. „Es geht ihr schlecht, sie hat sich total zurückgezogen“, schilderte die Freundin.