„Der 400er geht sich für mich sicher noch aus“

Die Schanze am Holmenkollen war mit den Plätzen 19 und 29 kein gutes Pflaster für Manuel Fettner. Der Innsbrucker durfte sich in Oslo über einen Rekord freuen. Er ist mit 368 Weltcupstarts Österreichs neue Nummer eins. Bei der WM-Generalprobe in Trondheim hofft „Fetti“ auf bessere Ergebnisse.