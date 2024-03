NÖ-Bauernbund: „Leben nicht im Schlaraffenland“

Seither würden Landwirte mit Bürokratie-Maßnahmen belastet. Die Stilllegungspflicht für wertvolle Äcker und Wiesen sowie das Fehlen der Anpassung bei den Agrar-Ausgleichszahlungen, trotz steigender Inflation, seien nur einige Beispiele. „Es wird immer mehr Zettelwirtschaft und weniger Landwirtschaft.“



Warum wird in Österreich nicht demonstriert?

In zahlreichen europäischen Ländern regen sich seit Anfang des Jahres Bauernproteste. Im kleinen Österreich gibt es aber keinen Widerstand. Die freiheitlichen Bauern riefen im Jänner zu einer Aktion auf – die war jedoch überschaubar. Leben wir also im gelobten Land? „Wir leben in keinem Schlaraffenland. Auch unsere Landwirte arbeiten und leiden unter denselben Bedingungen der Europäischen Union.“ Im Gegensatz zu unseren deutschen Nachbarn hätte Österreich aber eine Bundesregierung, die sehen würde, was Bäuerinnen und Bauern in der Coronakrise geleistet haben und welch hohes Gut Versorgungssicherheit sei. Nemecek erinnert an den Versorungsicherheitbonus, Zuschüsse bei Diesel aber auch Strom.