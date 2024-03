Sturm-Gegner mit Remis, Hütter siegt mit Monaco

Der Club von Trainer Paulo Fonseca trennte sich am Sonntag in der französischen Fußball-Ligue-1 zu Hause von Stade Rennes mit 2:2. Der Punktgewinn war dabei äußerst glücklich, Stürmerstar Jonathan David gelang erst spät ein Doppelpack (84., 92.). Für den 24-Jährigen waren es die Pflichtspieltore Nummer 20 und 21 in 35 Spielen.