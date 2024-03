Tuchel: „Ein Geschenk, ihn trainieren zu dürfen“

„Es ist ein Geschenk, ihn trainieren zu dürfen“, schwärmte Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Gemeint war freilich Harry Kane, der bei Bayerns 8:1-Sieg am Samstag gegen Mainz dreimal getroffen hatte. In diesem Video (oben) gewährt Tuchel Einblicke in seine Gefühlswelt. Auch Mainz-Trainer Bo Henriksen kommt zu Wort.