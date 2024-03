Besser als Polster und Co.: Kane bricht Rekorde

Doch das war noch lange nicht alles! Der Bayern-Star ist der erste Kicker, der in seiner Debüt-Saison in der Bundesliga vier Dreierpacks schießt. In 25 Bundesliga-Spielen hat Kane nun 30 Treffer erzielt. Nur einmal zuvor kam ein Spieler auf so viele Treffer in seiner ersten Bundesliga-Saison. Uwe Seeler gelangen 1963/64 ebenfalls 30 Tore.