Dornbirner versinken immer tiefer im Keller

Nur zwei Wochen hatte der lange rekonvaleszente Stürmer mit der Mannschaft mittrainiert, gestern bei der Admira stand der Brasilianer schon erstmals in der Startelf, seit er die Dornbirner im Herbst 2022 Richtung Südkorea verlassen hatte und in diesem Winter zurückgekehrt war. Kurz vor der Pause wurde Renan ausgewechselt, was aber vom Trainerstab so geplant war. „Länger geht momentan noch nicht bei ihm“, erklärt Sportdirektor Eric Orie, „er hat sich gut gefühlt nach dem ersten Einsatz seit der Verletzung.“