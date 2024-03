Die Mutmacher für das heiße Doppel gegen Salzburg!

Linz-Coach Philipp Lukas: „Das waren nicht wir“

Schon 1987/88 hatte Red Bull den Salzburger Club SEC als Sponsor unterstützt. 2000 wurde der EC Red Bull Salzburg gegründet, mit dem Bundesliga-Aufstieg 2004 übernahm der Konzern den Club komplett, strukturierte ihn neu. Seit 2014 gibt’s die beeindruckende Red Bull Eishockey Akademie. Alles in allem ein rot-weiß-rotes Hockey-Imperium, dessen Einser-Team nach dem 2:3 in Linz Donnerstag in Salzburg beim 5:1 mit einer Machtdemonstration gegen schwache Gäste zurückschlug, sie regelrecht erdrückte. „Es war kein gutes Spiel, ohne Disziplin und Konstanz–das waren nicht wir“, so Black-Wings-Coach Philipp Lukas.