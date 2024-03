Winslet waren Nackt- & Liebes-Szenen unangenehm

Sie wünscht sich, sie hätte bereits in jungen Jahren das Selbstvertrauen gehabt, an Regisseuren oder Produzenten Kritik zu üben: „Sei es ‚Ich mag diesen Kamerawinkel nicht‘ oder ‚Ich will nicht vollkommen nackt hier stehen‘ bis ‚Ich will nicht, dass so viele Leute zuschauen‘.“