Die atemberaubende Stimme der Patricia Nolz

Zunächst setzt ihre vibratosatte Stimme die eröffnenden drei Lieder Schumanns in eine Aktiv-Perspektive, die unter die florale Zartheit von „Die Blume der Ergebung“ und Co. drängende Vehemenz mengt. Es folgen Brahms „Zigeunerlieder“. Hier brodelt es nicht nur in der Begleitung von Pianist Malcolm Martineau. Mit rollenden Konsonanten („Brauner Bursche“) und atemlosem Opernaffekt arbeitet Nolz Gefühle hervor, die für die Frauen des 19. Jahrhunderts wohl als unsittlich gegolten hätten.