Messi und Suarez bewahren Miami vor Niederlage

Nashville führte nach einem Doppelpack von Jacob Shaffelburg nach 46 Minuten 2:0, ehe die starbesetzte Truppe von Miami aufdrehte. Zuerst traf Messi in der 52. Minute mit einem Schuss außerhalb des Strafraums zum Anschluss, ehe Suarez in der 95. Minute eine Flanke von Sergio Busquets zum Ausgleich einköpfelte. Alle drei Ex-Barcelona-Spieler standen über die komplette Spielzeit am Feld.