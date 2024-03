ORF-Star Reuter: „Das hab ich alles machen lassen“

„Schlimmer, als Kinder zu bekommen“

„Heute bin ich mal ganz offen und sage, was ich an meinem Körper hab alles machen lassen“, begann sie. „Wir fangen mal ganz oben an. Ich habe leider ganz dünne und schlechte Haare. Also ja, ich habe am Kopf was machen lassen: Ich trage seit ungefähr zehn Jahren Extensions. Ich liebe sie“, gab sie zu.