Buchungs-Plus sorgt bei Bike-Bilanz für Rekord

Doppelt so viele Niederösterreicher registriert

Doch zurück zu den beliebten Nextbikes: Insgesamt standen in 58 Gemeinden landesweit rund 1000 Leihräder zur Verfügung. Die komfortablen Drahtesel wurden knapp 203.000-mal ausgeliehen. Das entspricht einer sagenhaften Steigerung von 126% im Vergleich zur Saison davor. Das bedeutet auch, dass jedes Rad statistisch mehr als 200-mal im Einsatz war! Der für Radland zuständige Landesvize Udo Landbauer zeigt sich mit der Bike-Bilanz des Verleihservices sehr zufrieden: „Mehr als doppelt so viele Landsleute haben sich im vergangenen Jahr neu registriert und sich damit aktiv entschieden, ihre Alltagswege flexibel und bequem mit dem Leihrad zu zurückzulegen.“