Steirische Charmeoffensive lockt Urlauber ins Land

Beim ersten Mal 1996 war es eher noch ein eher kleines „Stammkundenfest“ für den wichtigsten Urlaubsgast der Steiermark - mittlerweile sprengt der Steiermark Frühling aber alle Dimensionen, wird in der Bundeshauptstadt heiß erwartet und (pandemiebedingt zwischendurch ausgefallen) zum 25. Mal noch größer. 1700 Steirer vor Ort auf dem Rathausplatz fungieren als Gastgeber, im Mittelpunkt steht, was wir am besten können, Kulinarik, Schmäh und Unterhaltung. Shows auf der vergrößerten Bühne, riesige LED-Bildschirme lassen die Regionen live über den Köpfen der Besucher vorbei ziehen, mit sozialen Medien wird auch die Jugend ins Boot geholt.